– Négy állandó tagunk van. Farkas Sándor, aki egyik alapítója a dalcsapatnak, István-aknán dolgozott csapatvezető vájárként, majd Petőfi-aknáról ment nyugdíjba. Strausz Emőke tanár és a Berze Nagy János Népdalkör vezetője. Vörös János a vers- és prózamondó tagunk, aki bányászcsaládból származik. Én Petőfi-aknán dolgoztam földalatti mozdonyvezetőként, bányászcsaládból származom, anyai nagyapám Faitig Imre, az 1937-es csertetői sortűz egyik áldozata volt. Két kisegítő énekesünk, Czimermanné Sztraka Tímea óvónő és férje, Czimermann László programozó, akinek nagyapja volt bányász. Újabban pedig Starusz Emőke női énekkarával együtt is fellépünk, közülük többen is bányászözvegyek. Baumann Rudi barátunk is bányász volt, aki négy évet énekelt velünk csodálatos orgánumú hangjával. Sajnos idén tavasszal elhunyt, és a mai napig nem tudtuk pótolni.