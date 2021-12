– A volt konditermet is megkaptuk, így gyakorlatilag duplájára nőtt a könyvtár alapterülete, illetve a berendezés, a bútorok is megújultak, erre a célra külön kétmillió forint pályázati támogatást nyertünk – mondta lapunknak Barna-Mendly Erzsébet könyvtáros. Mint kiderült, Geresdlakon olyan finn könyvállomány van, amit egy megyeszékhely is megirigyelhet.