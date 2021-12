A darab 1891-es ősbemutatóján Prielle Kornélia alakította a nagymamát, Szerémi grófnét. A viharos szerelmi életű, ünnepelt színésznőnek Petőfi Sándorral is volt rövid románca, azonban egy lelkipásztor sem kívánt asszisztálni a hirtelen ötlettől vezérelt frigyük lebonyolításában, így útjaik rövidesen elváltak. Azóta a színházak a címszerepre kedvelt, elismert színésznőket választanak. Játszotta Blaha Lujza, Tolnay Klári is. A pécsi előadás apropóját az adta, hogy a város díszpolgárának is megválasztott Vári Éva ismét Pécsre költözött, s Lipics Zsolt színházigazgató felkérte A nagymama címszerepére. A pécsi Halhatatlanok Társulatának örökös tagját élénk ünneplés fogadta a teátrumban.