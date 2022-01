Létezik egy pécsi kötődésű különleges tánc- és zeneművészeti társulat, a Music And Dance And More, avagy a m.a.d.a.m., amely kísérleti módon ötvözi a különböző művészeti ágakat. A társulat tavaly álmodta meg az előadást, majd szeptemberben elkezdődtek a próbák. Horváth Rékával beszélgettünk, aki a darab előadóművésze, zeneszerzője, koreográfusa, rendezője és produkciós vezetője is egyben. Főállásban szolfézst és táncot oktat egy zeneiskolában, emellett előadó- és alkotóművészként tevékenykedik, és ezt az oldalát a darabban is megmutatja idén tavasszal.

- Azt akarjuk megfogalmazni, hogy egyenlő társak vagyunk a színpadon. A színeknek pedig nem csak látható módon van szerepük. Csukott szemmel más lesz az érzékelés, jobban kinyílunk és felfedezünk olyan dolgokat magunkban, amiket nem ismertünk eddig – magyarázta Hováth Réka.

Zene, tánc, monológok összefonódása

A darab különlegessége, hogy egy táncszínházi mű, mégis vannak benne monológok és zene is, ami együtt születik meg az alkotással. A zenei anyag egy részét élőben szólaltatják meg az előre alkotott zene mellett.

- Jelentős szerepe van Marcinak és Annamarinak, a két vak szereplőnek. Nemcsak az előadáson, hanem az alkotási folyamatban is minden kreatív feladat, ötlet és kísérletezős játék egy közös elmélyülés eredménye. Rengetegféle mozgással találkoztam már és több kísérletezős projektekben is volt szerencsém részt venni, de amikor megmutatták, hogy milyen úgy mozdulni, hogy a látás biztonságot jelentő szőnyegét kihúzzák alólam, akkor egy teljesen új élményben részesültem - mesélte lapunknak a rendező.

Forrás: m.a.d.a.m társulat

A szín mindenkié

Nem csak látóknak találták ki a művet, az előadás minden érzékszervre hat, ezért mindenki megtalálhatja benne azt, ami számára élvezhető. A darab során a színek főleg, mint hangulatok, érzelmek, érzetek vannak jelen. Nemcsak az érzeteket akarják megmutatni, céljuk, hogy mindezeken keresztül közelebb kerüljenek egymáshoz, közös tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodjanak és gazdagítsanak, alkotókat és nézőket egyaránt.

- Az egyik szereplő születésétől fogva vak, és nem értette, mit akarunk a színekkel, amikor neki fogalma sincs mi az a szín. A próbákra járva pedig azt mondta, hogy színesebb lett számára a világ.

Pécsi kötődések

Azon kívül, hogy a társulat sokszor próbál a városban, és tavasszal a Janus Egyetemi Színházban szeretnék megtartani a bemutatót, két tagja; Horváth Réka és Kopa Marcell is helybéli. Mindketten részt vettek már kisebb-nagyobb pécsi előadásokon, sőt, már együtt is dolgoztak.

A darab további művészei: Horváth Réka, Hrotkó Csenge, Kardon Annamari, Kopa Marcell, Lang Tímea, Nagy Enikő, Pálinkás Máté, Táibl Eszter.

- Egyetemekre, iskolákba, különböző közösségi helyekre is szeretnénk eljuttatni a projektet és egy workshop keretében a közönség is megtapasztalhatná a gyakorlatokat, amikkel dolgoztunk az előadás létrehozása alatt. Megmutatjuk, hogy a színek érzeteit hogyan tudjuk egymásnak átadni mozgáson és hangon keresztül.

A projekt sikeressége érdekben bármilyen támogatást örömmel fogadnak. Aki támogatná a társulatot, az a következő e-mail címen veheti fel a kapcsolatot velük: [email protected]