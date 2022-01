Mint írta, utoljára a sásdi mozi épületébe gyermekkorában léphetett be, de most, hosszú évtizedek után nemrégiben újra megtehette ezt, mivel az ingatlan tulajdonjoga az önkormányzaté lett. Hozzátette, az épületet ingyen, ajándékba kapta a város Plesz Györgynétől a volt kultúrház épületével együtt. Ezt a felajánlást a polgármester megköszönte, illetve megígérte, hogy megtalálják a forrást arra, hogy jövőben az épület újra közösségi célokat szolgálhasson.

A bejegyzést rengetegen lájkolták, illetve hozzá is szóltak. Emlékek jöttek elő: volt, aki itt ismerkedett meg későbbi menyasszonyával, volt, aki a jegypénztárosra, a jegyszedőre, a gépkezelőre emlékezett. Volt, aki megemlítette, itt volt először moziban. És sorolták a filmcímeket, amit a sásdi filmszínházban láttak: Vissza a jövőbe, Cápa, Óvakodj a törpétől, A szépség és a szörnyeteg. Az épület funkciójára is adtak tippeket: volt, aki azt szeretné, ha újra mozi lenne, de arra is volt javaslat, hogy legyen belőle öregek otthona.