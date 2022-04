A kiállítás megnyitóját április 5-én tartották, a főszervező, Vargháné Szántó Ágnes ismertette a bemutatott anyagot. A kiállított fényképek több évtizedig aludták Csipkerózsika-álmukat, most láthatja őket először a közönség. Az egyik forrást a Hazafias Népfront által kezdeményezett országfényképezési akció során, amatőrök által készített fekete-fehér kép­anyag jelenti, ezt kiegészítették a baranyai községi krónikák színes fotóival.

Tizennégy baranyai település életébe kaphatunk betekintést tizenkét tematikus molinón bemutatva. A korszakra jellemző tárgyi emlékeket, brigádnaplókat, sajtóanyagokat és levéltári dokumentumokat is kiállítottak.

Gőzsy Zoltán, a levéltár igazgatója úgy fogalmazott, a fényképek általános képet adhatnak a korszakról, ugyanakkor az egyedi pillanatokat, helyszíneket és eseményeket is be tudják mutatni. A levéltárban kiállított tematikus molinókon szöveges formában is kapunk betekintést a történelmi kontextusba.

A megnyitón Bánkuti Gábor történész, a PTE BTK egyetemi docense arról fogalmazta meg gondolatait, míg a Hazafias Népfront által kezdeményezett országfényképezési program a „felszabadulást” követő negyven év fejlődését kívánta volna bemutatni egyfajta optimista riport formájában, a válság jelei e korszakban is nyilvánvalóak voltak és a mindennapi életben is számos jele volt érzékelhető. Így a képek sajátosságát az is adja, hogy nem feltétlenül tükrözik a kezdeményezők szándékát.

Bár bizonyos fejlesztések tetten érhetőek a képek alapján, egyúttal tükrözik a szocializmus centralizációs törekvéseit is, mely a vidékre kevesebb figyelmet fordított a városokkal szemben.

Érdekesség, hogy a molinókon számos helyen láthatóak a korabeli Dunántúli Napló cikkei, riportjai is. Vargháné Szántó Ágnes felhívta a figyelmet az egyik, a korszakra jellemző furcsa sajátosságra, a zacskós vízre, amelyről a napilap is beszámolt. Amikor még nem voltak ugyanis bekötve bizonyos települések az ivóvíz-hálózatra, addig az 1980-as években a kismamák és gyermekek zacskózott formában kapták a vizet.

A kiállítás május 31-ig marad a Rét utcai helyszínen, június 1-jétől pedig a levéltár Király utcai részlegén lesz látható. A tervek szerint vándorkiállítássá válik majd. Vargháné Szántó Ágnes elmondta, Kiskassáról már jelezték is az ez irányú igényt. Így a korabeli emlékek eljuthatnak azokra a vidéki településekre, amelyek a fényképeken szerepelnek.