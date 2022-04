Mint a zenész a bama.hu-nak elmondta, ezt a verset 2005-ben olvasta először, mint fogalmazott az első pillanatban betalált, nem is volt kérdés számára, hogy ha valamiből, ebből biztosan dal lesz.



Ez a dal nem új keletű munkája, a 2014-es Az örök lázadó című lemezén már egyszer megjelent, akkor Keszler Péter hangszerelése nyomán.



- Néhány éve az új dalokon túl nagyon foglalkoztat az, hogy a régebbi dalaimnak miként lehetne olyan értelemben új érvényt nyerni, hogy új zenei illetve új hangszerelési környezetbe helyezem őket. Ennek első ilyen lenyomata az Én tudtam című vers József Attila tollából - mondta Huber Péter. - Az új verzió sok gitárt és az elmúlt években rám jellemző szintetizátoros hangzást kapott, úgy gondolom nagyban segíti felszínre hozni a vers soraiban lévő feszültséget.



A felvétel, keverés, masztering Pécsett, Fidó (Friskó Péter) stúdiójában készült, aki dobot kreált a dalhoz illetve basszusgitárt is ragadt. Szöveges videó formájában jelent meg a megzenésített vers, ami Kaltenecker Kristóf munkáját dicséri.



A megjelenés időzítése nem véletlen, hiszen a pécsi zenész a magyar költészet napjára datálta, ami nem mellesleg a költő születésnapjával esik egybe.



- A saját érdeklődésemen és azon túl, hogy rettentően szórakoztat minden ilyen jellegű munka, volt egy olyan szándékom is, hogy ilyen módon hozzam közelebb egymáshoz a hallgató, a zene és a költészet hármasát. Remélem, sikerült - zárta gondolatait a zenész.