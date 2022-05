Gyermeknapot tartanak a Bodán, a Sportcentrumban május 29-én, vasárnap.



Délelőtt tíztől gyerekműsor keretén belül Turka, a táncoló kecske mutatkozik be, fél egykor közös ebéddel várják a kicsiket – spagetti, palacsinta, gyümölcs és fagyi is lesz. Délután ötkor apa-fia focimeccsen mérkőzhetnek meg a családok férfi tagjai. Kísérőprogramként rollerezés, légvár, buborékfoci, csillámtetoválás-készítés, arcfestés és kézműves-foglalkozás is várja a gyermekeket.