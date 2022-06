Június 20-án a végéhez érkezett az 50 + 1-es rendezvénysorozat. – Már 2015 körül elkezdtünk gondolkodni, készülni az 50 éves zeneiskolai jubileum megünneplésére. A járványhelyzet azonban a tervek módosítására késztetett, így tulajdonképp meg is hosszabbodott az ünneplés – mondta Deichler András, az intézmény igazgatója.

A programsorozat lezárásaként az Ez nem bagatell… címmel kiadott jubileumi évkönyvet mutatták be a zeneiskolában. A programon Deichler Andrással Ragoncsa Rita riporter, az intézmény egykori növendéke beszélgetett, visszatekintve az iskola történetére.

Már a könyv címét is a bagatell zenei műfaja ihlette, stílusosan a zenei formát viszi tovább a fejezetek felépítése is: prológussal indul, codával zárul, a kettő között pedig variációkat olvashatunk egy-egy témára.

– A hagyományos évkönyvektől eltérő módon kiragadtunk egy-egy fontos eseményt, időszakot, s ezekre építettük fel a fejezetek tartalmát – mondta el Deichler András.

A könyv bemutatja a nemzetközi karriert befutott egykori tanulókat is. Olvashatunk Bellai Eszter opera-énekesnőről, Virág Emese korrepetitor-tanárról, Maul-Nemtanu Melinda klarinétművészről, valamint Solymosi Péter trombitaművészről.

A könyvbemutatón szó esett az iskola elmúlt ötven évében megtett kalandos útjáról, mely a nehezítő körülmények ellenére ívelt a sikerek felé.

– Én 1970-ben kezdtem a zeneiskolát, ekkor vált önálló intézménnyé. Kezdetben a mai Hotel Kumilla helyén lévő munkásszállóban gyakoroltunk nappalonként azokban a szobákban, ahol éjjel a munkások aludtak – emlékezett vissza Deichler András.

Szó esett arról is, amikor Szigetvár csődeljárás alá került, s veszélyben forgott a zeneiskola léte, azonban az országos szintű megmozdulásnak és a helyi támogatásnak köszönhetően fenn tudtak maradni. 2012-ben pedig néhány nagylelkű adományozó a Kodály Központot is kibérelte a zeneiskola koncertjéhez – erre utal a könyv egyik fejezetcíme is: A pokolból a mennybe.

Természetesen nem maradhatott el a zenei élmény sem, az iskola oktatói játszottak, klarinéton, zongorán, szaxofonon és fuvolán. Számos dísz­vendég is meghívást kapott az eseményre, egykori oktatók, támogatók, a zeneiskola alapítványának vezetősége és Szigetvár város vezetői is.



A zeneiskola folyosóin látványos módon felfüggesztve továbbra is látható lesz a nemrég megnyitott kiállítás, 50 év – 50 plakát címmel, mely az elmúlt fél évszázad fellépéseinek, műsorainak állít emléket.