Az ünnepi beszédek és a Magyar Állami Népi Együttes zenekarának műsora után Felföldi László megszentelte a kenyeret, majd megszelte.

– Gyerekoromban mindig mondta édesanyám, mikor kenyeret vágtam, hogy nagyon csúnya lett – említette a püspök, mikor a késsel az óriási házikenyeret szelte. A padsorokból megnyugtató válasz érkezett, hogy most szép lett, de volt olyan is, aki ezt az éles késnek tudta be.

A kenyérszelés után az ünnepségen résztvevőket kenyérfalatokkal kínálták.