A bicsérdi önkormányzat által szervezett ifjúsági napközis táborban kisfilmeket is forgattak a gyerekek. A témák és a forgatókönyv teljesen a gyerekek kreativitására és fantáziájára volt bízva, akik éltek is a lehetőséggel. Változatos témák ihlették meg a fiatalokat: az idősebb gyerekekből álló csapat egy elgondolkodtató drogprevenciós témát kreatívan feldolgozó videót készített, a többiek viszont a horror- és sci-fi filmekből merítve inspirációt egy zombitámadást örökítettek meg, humoros formában. A kisfilmjükben a települést megszálló zombik mellett farkasember is megjelenik. A fiatalok különféle, hátborzongató hangeffektusokat is felhasználtak a videóhoz, melyben a szereplők is ők maguk voltak.