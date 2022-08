Stubendek Katalin, a Pécsi Nemzeti Színház színművésznője és férje, Bókai Zoltán karmester, zeneszerző, billentyűs duettjét hallhatja a Pécsre látogató közönség augusztus 31-én este hat órától a Király utcai Palatinus Grand Hotelben. A programra a Pécsi Polgári Kulturális Esték keretén belül kerül sor. A Zenés színházi pillanatok című előadással egybekötött vacsoraesten hallhatnak majd tőlük a vendégek operett slágereket is – az operett, mint egyetlen színházi műfaj, 2013 óta a magyarság csúcsteljesítményét jelölő hungarikumok körébe is bekerült. Emellett elhangzanak majd musical slágerek, sanzonok, illetve egy-két vers is.

Stubendek Katalint egyébként nemrég a Pécsi Nemzeti Színház, augusztus 23-án megtartott társulati ülésén köszöntötték annak alkalmából, hogy idén húsz éve, hogy a pécsi társulatot színesíti zenés és prózai szerepek megformálásával, drámai és humoros alakításokkal egyaránt. Férje, Bókai Zoltán széleskörű művészi pályája mellett egy egészen más világban is mozog, zenekar mellet mozdonyt is vezet.