A Misina Természet- és Állatvédő Egyesület vezetőjét arról kérdeztük, hogy milyen tanácsot ad a szülőknek, ha a kicsik amint hazamennek a Szamárfül Fesztiválról, azzal a kérdéssel fordulnak hozzájuk: én is kutyát, macskát, leopárd gekkót, agámát szeretnék.

– Olyat állatot válasszanak, amit megfelelő körülmények között tudnak tartani, illetve a szülő aktív segítségére is szükség lesz a gondozásnál. Vannak olyan állatok, amelyek könnyebben nevelhető, viszonylag kevesebb gondoskodást igényelnek – tette hozzá Farkas Tamás.

Pár méterre az állatoktól, az egyik bejáratnál, két robot üldögélt, és egymással beszélgetett.

– Ezeket a humanoid robotokat a nyári táborunkban készítették a gyerekkel. Azt szeretnék bebizonyítani, hogy az általános iskolás gyerekek is tudnak ilyeneket programozni – említi Morvai Levente, a pécsi Charter Informatika cég vezetője. – Olcsó, egyszerű eszközökkel a programozás lényegét próbálom megmutatni. Alapvetően a programozás népszerűsítése a célom. Elmondhatom, aki már tud olvasni, az már programozni is képes. Olyan technológiát fejlesztettek ki a gyártók, amivel a programozás elsajátítására a kicsik is képesek – tette hozzá.