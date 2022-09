A Vásártéren rendezik meg a Borbarátok éjszakáját szeptember 24-én. A program keretén belül több zenei fellépő is szórakoztatja majd a borkedvelőket, illetve családtagjaikat. Fellép a Szentlőrinci Nyugdíjas Dalára, Csézy és Caramel. Muzsikál Soltész Rezső és Csordás Tibor, valamint retró show-ra is készülhetnek a látogatók. A tehetségkutatóból ismert Alee mellett Deniz is fellép, az estét DJ Csibo zárja retródiszkóval.