Nem állítjuk, hogy soha ennyien nem jöttek össze a Zengő lábánál, főként három évszázad távlatában, ám az biztos, hogy talpalatnyi hely nem maradt vendég nélkül a művelődési háztól a nagyszínpadon át az utcákat betöltő árusok zsibvásári forgatagában.

Főként, hogy ezúttal az időjárás is szebbik arcát mutatta errefelé, így nemcsak az üstökben a gesztenye, hanem az arcok is pirulhattak a vénasszonyok nyarának legszebbik napsütésében. Ha nem is vén, sőt, örökifjú nyugdíjas asszonyok közepette – a helyi szenior örömtánccsoport fellépése a vendégek egyik kedvenc időtöltése. A korfa alsó felén az ugyancsak váradi német nemzetiség óvoda ennivaló csöppségeinek műsorával a gasztroudvarban.

Nyalánkságnak közte a Bon-Bonnal, az NGR Music Group bulizenekarral, a német popzenét színpadra állító Produceller Teammel, a péntek estét sváb hangulatba burkoló Platin Zenekarral vagy az amerikai stílusú rezes utcazenét népszerűsítő Band of StreetS-szel, na és még a 3+2-vel is számolva – hogy zenei műfajonként csak egy-egy sztár felvillantásával szomorkodtassuk azokat, akik mégsem értek oda a leányvásárba. Nekik már csak egy évnyit kell aludniuk; ahogyan a szervezők első örömükben összegezve máris előrevetítették, rajtuk nem fog múlni, hogy jövőre még távolabbi vidékekről még több látogatót örvendeztessenek meg az 57. Pécsváradi Leányvásáron.

A leányvásár szépei: ezúttal különdíjat is kiosztott a zsűri

A leányvásár szépeit nem a klasszikus szépségversenyek sablonjaival méricskélik, itt a 90-60-90 nem értelmezhető, bikinit és tűsarkút sem kell ölteni. Ha a 25-30 kilót is nyomó selyem, brokát, aranypaszomány, slingelt szoknya és kötény nem takarná, láthatnánk viszont akár 5-6 alsószoknyát is. Amelyet a főként sárközi motívumokat viselő lányok koszorúba tűzött hajkoszorúikkal, csípőre tett kézzel, kacér tekintettel vonultatnak végig a városon, hogy egykor a legényeket, ma a pontozókat meggyőzzék, ezeket a ruhakölteményeket viselni is tudni kell.

A Leányvásár legszebbjének az idén Buzás Barbarát találták, a közönség választottja Kardos Dorina lett, és egy különdíj is gazdára talált, azt Balogh-Szabó Kata érdemelte ki.