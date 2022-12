Bejárta a fűszerszigetként is emlegetett országot, belevetette magát Tanzánia nemzeti parkjainak világába, amelyek nem csak a gazdag állatvilágukról híresek, hanem a gyönyörű, szemet kápráztató tájakról is, köztük a maradandó élményt nyújtó különleges Ngorongoro kráterről. Rengeteget tanult az afrikai emberek életszeretetéről, a maszájokrók, a szavannák életritmusáról és járt egy egyszerű afrikai iskolában is. Mindezekről beszélni fog a nagy utazó tanár, sok fotó- és videódokumentációt felvonultatva az est során.