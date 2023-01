Nem minden nap nyerünk bepillantást egy ennyire abszurd, mégis valóságos karakter gondolataiba, mint Lang József. A Monarchia utolsó hóhéra voltam című előadás a bakó saját maga által írt visszaemlékezései alapján került színpadra.

– Furcsa, valamelyest pszichopata ember áll a középpontban, aki ebben a bizarr foglalkozásban találta meg élete értelmét, s a fortélyait mesteri módon szerette volna elsajátítani – árulta el Stenczer Béla, Lang megformálója.

– Lang József kora egy celebje volt, ismert társasági ember, aki rendkívül büszkén viseltetett a tevékenysége iránt – tette hozzá.

A királyi ítélet-végrehajtó – mai szemmel igazán abszurd módon – köztiszteletben álló figurája volt a monarchia és Bécs világának a huszadik század elején. Népszerűsége olyan méreteket öltött, hogy vidéki útjain az állomásokon hatalmas tömeg fogadta, temetésén pedig közel tízezren vettek részt. Munkájához saját fejlesztéseket ötlött ki, és a rábízott feladatok egyre gyorsabb és pontosabb végrehajtására törekedett.

Stenczer Béla, a Pécsi Nemzeti Színház örökös, Gobbi Hilda-életműdíjjal kitüntetett tagja mögött sokéves tapasztalat áll már, azonban mono­drámában először láthatja a közönség.

– Nagy kedvvel álltam neki a munkának, persze kicsit tartottam és még tartok is tőle, hiszen életemben először leszek egyedül a színpadon – árulta el a színművész.

– Legalább az a veszély nem fenyeget, hogy valakinek nem adok, vagy nem kapok valakitől megfelelő végszót!

– tette hozzá tréfásan.

– Az egész történetnek van egyfajta abszurditása, a hóhér által képviselt kifordított világlátás egyúttal a monarchia korabeli lelkületét is tükrözi. Az előadásból megismerhetjük Lang életét, aki visszaemlékezik arra is, amikor gyerekként egy nyilvános kivégzésen vett részt a családjával, s bármennyire furcsa is, de óriási élménynek tartotta – mesélt a színész az eljátszott karakterről.

Lang Józsefet az első világháborút követően nyugdíjazták, ekkor, pályája végén írta meg visszaemlékezéseit. Gerhard Dorfer és Anton Zettel ebből készített monodrámát, amely a német színjátszás népszerű darabja. Az előadás rendezője Bodonyi József, a szöveg magyar fordítását is ő készítette, s interpretációja a memoár születésének eredeti kontextusát, a monarchiabeli kort idézi meg.

– Nagyon érdekes ez a történet és a szöveg. Remélem, hogy a közönség számára is izgalmas lesz a darab, amely bővelkedik a kissé morbid, mégis szórakoztató humorban is – állapította meg Stenczer Béla.