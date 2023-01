SZIGETVÁR Vízkereszt napján, illetve az azt követő héten, hetekben manapság is sokan tartják a házszentelés hagyományát. Intézmények és magánszemélyek, családok is kérhetik ezt a helyi plébánostól, így zajlik ez Szigetváron és környékén is. Rosner Zsolt plébános elmondta, a templomi közösség családjai közül többen is kérték otthonaik megáldását.

– Vízkereszthez kötődik az új szenteltvíz megáldása is, a templomainkban vízszenteléseket tartunk és ezzel hintjük meg az olyan helyeket, ahol sokat időzünk, legyen az családi ház, iskola, vagy munkahely

– mondta a lelkipásztor.

– Ezzel kívánjuk egészségessé, Isten szeretetét tükrözővé tenni környezetünket, az ajtóra írt felirat Isten áldására figyelmeztet minket – tette hozzá.

A szokás szerint ugyanis az imádsággal és az épület, lakás szobáinak szentelt vízzel való meghintése mellett a ház ajtajának gerendájára, szemöldökfájára szentelt krétával egy betűk és számok kombinációját megjelenítő feliratot is elhelyez a pap. Mégpedig úgy, hogy az aktuális évszám közé, kis keresztekkel elválasztva három betűt írnak:

20 + C + M + B + 23.

Ez latinul a Christus Mansionem Benedicat! rövidítése, a népnyelv azonban a három királyokkal azonosította a rövidítéseket.

– Németesen a Gáspárt Casparként, C-vel írják, ebből ered, hogy Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevét tulajdonították a feliratnak – mondta Rosner Zsolt. Ebből a félre- vagy legalábbis átértelmezésből fakad, hogy így a felirat is időnként G + M + B -re módosult.

Magánszemélyek mellett iskolákban is szokás az év eleji szentelés, sőt, Pécsen arra is akadt példa a napokban, hogy vállalat kért áldást az irodaépületre.