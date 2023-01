Az író az elektromos közösségi biciklit, a Pécsikét is kipróbálta, annak ellenére, hogy eleinte egy rendszerhibás darabbal próbálkozott. Így hódította meg a Tettyét is, közben több fotót készített. Az utolsó itt töltött napjára is visszaemlékezik. „Egy kis kitérőt teszek az egyik benzinkútra, hogy megvegyem a napilapot, amelyben a velem készült riport olvasható. Sikerült, a benzinkutas azzal jött be, hogy az utolsó darab van már csak. Igen, ez az én példányom. A délutáni vonattal hazautazom. Köszönöm, Pécs!” – zárja naplóját Bolemant László.

A beszámoló itt érhető el.