A film főszereplője egy kamaszlány, akinek az anyja egyszer csak nem jön haza dél-amerikai nyaralásából. Mit tesz ilyenkor egy tinédzser, ha utánamenni nem tud? A neten kezd keresni, ami éppolyan veszélyes és izgalmas terep, mint a való világ. A fiatal lány, Grace az anyja nyomait keresve egyre mélyebbre süllyed a net bugyraiban, és egyre érdekesebb dolgokra bukkan, amelyek furcsák, meglepők és riasztók is.

Olyan dolgokra derül fény, ami miatt rá kell jönnie, hogy senki sem az körülötte, akinek hitte. Kiderül számára az is, hogy az édesanyja sem az a kedves, visszafogott háziasszony, akinek gondolta. Az internet mindent megőriz és leleplezi a titkokat. A történet előrehaladtával pedig már Grace sem érzi magát biztonságban.

A filmet azok az alkotók jegyzik, akiknek a neve a Keresés című filmmel is összeköthető, amely pár évvel ezelőtt robbant be a filmes világba egy olyan ötlettel, hogy a virtuális világon keresztül mutatnak be egy izgalmas nyomozást. A siker pedig nem maradt el, hiszen egy olyan alkotást tettek le az asztalra, ami nem a közösségi média népszerűségéből akart meggazdagodni, hanem valami újat akart mutatni a nézőknek, felhasználva ezt a felületet.