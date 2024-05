Olvasóink bizonyára emlékeznek arra a tudósításunkra tavalyról, amikor egy napig mi is részesei lehettünk egy olyan tábornak, ahol a főszerepben a hazafiasság állt. Érkezésünkkor a gyerekek éppen egy emlékezetes paintballmérkőzésre vártak, illetve volt olyan, aki a repülés technikáját sajátította el.

Akkor az egyik résztvevő, Schmidt Raul, tizenhét éves komlói gimnazista osztotta meg gondolatait a táborról és arról a repülőszimulátorról, amelyre éppen várakozott.

Elmondása szerint már kívülről nagyon érdekesnek látszott a szerkezet, hiszen valóságszerűen és élethűen mutatta be a repülést. Raulnak ez már a második honvédelmi tábora volt – kiemelte, hogy minden részét élvezte, de sportolói múltja miatt azokat a feladatokat kedvelte leginkább, amelyek a fizikális erőnlét fejlesztéséhez kapcsolódtak.

Idén is hasonló, ám még izgalmasabb kalandban vehetnek részt a fiatalok. Lézerlövészet, légpuskalövészet, szituációs lövészet, különféle játékos és csapatépítő sportversenyek, éjszakai tábor és zászló őrzés, csapatlátogatás (alakulat, haditechnika és egyéb képesség bemutatása), menetgyakorlat, tereptájékozódás, álcázási ismeretek, egészségügyi alapismeretek elsajátítása várja a jelentkezőket.

Arról nem is beszélve, hogy táborozók megtapasztalhatják milyen érzés a honvédségi rendszer tagjának lenni. A gyerekek ébresztőre kelnek, utána vár rájuk a tisztálkodás, öltözködés, ezeket követően pedig sportolnak. Minden reggelt testneveléssel indítanak, amelyet újabb tisztálkodás és egy közös reggeli követ.

– Alapvetően a Honvédelmi tábor célja az volt, hogy a gyermekeket a hazafias létformával megismertessék, és hogy olyan ismeretekre is szert tehessenek itt, amelyeket később is hasznosítani tudnak a hétköznapokban. Ráadásul a fiatalok testközelből találkozhatnak olyan katonákkal, akik számukra példaképek lehetne

– részletezte tavaly nyáron lapunknak Németh Gábor zászlós.

Több mint egy tábor! Kaland, kapcsolat, kihívás

Baranyában 2024-ben összesen négy honvédelmi tábor várja a gyerekek jelentkezését. Mecsekjánosiban június 24. és június 28. között, illetve július 1-jétől július 5-ig gyűjthetik a nyári élményeket a fiatalok. Azonban idén Szigetvárra is elviszik ezt a lehetőséget. Gyorsan fogynak a helyek itt is, így még most érdemes jelentkezni a július 29-e és augusztus 2-a, illetve augusztus 5-e és augusztus 9-e között megrendezendő honvédelmi táborra. További részletek a honvedelmitabor.hu oldalán!