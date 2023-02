– Otthon mindig Louis Armstrong meg Miles Davis lemeze forgott, vagy miképp lesz valaki jazztrombitás?

– Kisgyerekként a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolában kezdtem trombitán tanulni, méghozzá klasszikus zenét. Tíz évvel ezután az iskolánk jazztrombita szakot indított Gráf Ádám tanári közreműködésével. A jazzről akkor még nem sokat hallottam, de kíváncsi voltam és 17 évesen belevágtam, ami mindent megváltoztatott. Kellett ehhez a Harkány Big Band is, ahol nagyzenekarban is kipróbálhattam magam. Majd elvégeztem a Zeneakadémia jazz tanszakát, utána Grazban folytattam a tanulmányaimat. Az osztrák jazz tanszakon kötelező mindenkinek nagyzenekari hangszerelést is tanulni, így az érdeklődésem ismét a big band muzsika felé fordult.

– Milyen érdekességek találhatók az első önálló big band lemezén?

– A szerzemények többségét nemzetközi jazzzeneszerző-versenyeken különféle díjakkal tüntették ki. Az album címe – New Days Ahead – utalás a lemezen hallható New Day Suite négytételes műre, ami egy nap: hajnal, nappal, naplemente és éjszaka zenei lefestése (mondhatni Vivaldi Négy évszakjának alteregója, big bandre komponálva – a szerző).

– Akad ezen túlmenően is kuriózum?

– Például a One for Beni című szám egy stílusgyakorlat, melyben egyik kedvenc zeneszerzőmnek, Bob Brookmeyernek a zeneszerzési technikáit alkalmaztam. A La Galérie Des Cotelles című pedig a versailles-i palota történelmi helyszínére utal, ahol a magyarokra vonatkozó borús trianoni döntés született. Míg a Politics kompozíció hangulatával mutatja be a politika hétköznapjainkba befurakodó kellemetlen jelenségét, a hozzá tartozó feszültségekkel, dilemmákkal.

– Grazban tanulva együtt játszott néhány világhírességgel. Megörökíti ezt az album?

– Igen, a Mr. S. G. a legendás szerb jazztrombitásra, egykori tanáromra, Stjepko Gut-ra utal, aki a szólót is játssza ebben a neki dedikált darabban. A lemez elérhető a népszerű online zenemegosztó oldalakon!

– Hogyan tovább?

– A Budapest Jazz Orchestra tagja lettem, és a kompozícióimat, hangszereléseimet sokszor játsszuk a koncertjeinken. Pécsett a szerzői anyagommal egyébként tavaly februárban jártunk, és a tervek szerint tavasszal-nyáron bemutatjuk a teljes lemezt. Emellett örömmel tanítok trombitát és hangszerelést, illetve több nemzetközi formációban is közreműködöm.

Kedveli az indiait

Hofecker Dániel Pécsett született 1988-ban. A Belvárosi Általánosba járt, 7 éves korától a Liszt Ferenc Zeneiskolában tanult trombitálni. A Janus Pannonius Gimnázium informatika szakán érettségizett, a Zeneakadémia jazz tanszakán diplomázott. Grazban 2012-2022 között elvégezte a jazztrombita-előadóit, a tanári szakot és master szakon a jazz zeneszerzés-hangszerelést is. Féltucat díjat nyert nemzetközi big band versenyeken, a Budapest Jazz Orchestrában játszik. Párkapcsolatban él barátnőjével Pécsett. Hobbija a főzés, nagy kedvvel készít magyaros, mediterrán és indiai ételeket.