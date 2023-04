Merthogy az első néhány dal erősen elvitt minket. Meg igazából a többi is. Végighallgattuk a 12 dalt, megnéztük a hozzájuk készült videókat (amelyek inkább amolyan vizuális installációk voltak), és nagyon jól szórakoztunk. A zenekar tagjai minden szám előtt beszéltek a dalról – hol jókat mondtak, hol közhelyeseket, hol volt benne valódi érzelem, hol csak annyi, hogy „ez egy jó dal, mi szeretjük, szeressétek ti is". Leginkább azok a dalok ütöttek, amelyeket már ismerhettünk, mivel a bemutató előtt kijöttek (If Darkness Had A Son, 72 Seasons, Lus Aeterna, Screaming Suicide), de a most frissen hallottak közül is volt néhány egészen erős (Room of Mirrors, Too Far Gone).

A végén azt is megtudtuk, hogy indul a turné (felénk nem kanyarodik), és lesz arról is majd film, ami megy majd a mozikban. Ha a hangerőn emelnek kicsit, akkor sanszosan azon is ott leszünk.