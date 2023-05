– Mi ihlette a program elnevezését?

– A fesztivál több, mint egy évtizede indult Pécsről. A címe, Con Spirito (Lélekkel) egyfelől utal arra, hogy a pünkösdhöz kapcsolódik. Illetve a kifejezés zenei utasítást is jelent, amit a zeneszerző az előadóknak fogalmaz meg, hogy lélekkel, lelkesen adják elő a műveket. Ezzel a műszóval nem csak a templomba, istentiszteletekre járókat szeretnénk megszólítani, hanem mindenkit, aki érdeklődik a klasszikus zene iránt vagy az elcsendesedés lehetőségeit keresi.

– Pécsen milyen előadások várhatók?

– Május 24-én, este fél nyolckor a pécsi székesegyházban Szokolay Dongó Balázs, a népi fúvósok mestere szerzőként is bemutatkozik, az ő Fohász című produkciója lesz hallható Bodrogi Éva énekével, Fejérvári János brácsa- és Horváth Márton Levente orgonajátékával. Izgalmas, hogy miként kapcsolódhat a népzene, a népdal az egyházzenéhez. A népzene kedvelők figyelmébe is ajánljuk, hiszen ugyanaz a népzene szólal meg a templomokban is, csak kicsit másként felöltöztetve, az orgona által ünnepélyesebb köntösben. Május 28-án, pünkösdvasárnap pedig az ünnepi szentmisére várjuk az érdeklődőket a székesegyházba, amelyen a Pécsi Bazilika Mozart Kórusa és Zenekara csendül fel Lukács Elek vezényletével. Itt Kovács Szilárd Ferenc, a bazilika orgonaművészének zenekari népének feldolgozásai kerülnek fókuszba.

– Milyen indíttatásból született meg annak idején a fesztivál ötlete?

– A Filharmónia Magyarország feladata, hogy az egész ország területén a legmagasabb minőségű klasszikus zenét vigye az emberekhez. Ez korábban a klasszikus zene majd’ minden területén sikerült, de az egyházzenében és a templomi koncertekben a rendszerváltást követően hiány mutatkozott. Az egyházzene azonban, nem csak fontos része a klasszikus zenei palettának, hanem gyökere és bölcsője is a zeneirodalomnak, így ezt sem hagyhattuk ki a programkínálatunkból.

– Miként látja az egyházi zene jövőjét?

– Örömmel tapasztalom, hogy egyre többször írnak ki egyházzenei szerzői pályázatokat és rendkívül sok szép mű születik, akár misék, akár fanfárok. Meghatározó része a megújulásnak, hogy a mai liturgikus keretekhez alkalmazkodó művek szülessenek. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a hívek be is tudjanak kapcsolódni a közös éneklésbe – ezért szükség van a lelkes énekvezetőkre, akik képesek bevonni az embereket. Kiváló példa Kovács Szilárd Ferenc, aki népénekek segítségével törekszik ennek megvalósítására. Talán nem lehetetlen vállalkozás, hiszen például a futballmeccseken tapasztalhatjuk, milyen átéléssel éneklik a szurkolók közösen a Himnuszt – az igény tehát megvan az éneklésre, ezt kellene még inkább visszahozni a templomokba is.

Változatos koncertekkel várnak szerte az országban

A Con Spirito Egyházzenei Fesztivált idén május 20-28. között tartják, számos hazai városban. Pécs mellett többek között Kaposváron, Balatonbogláron, Keszthelyen Veszprémben és Szegeden is részt vehetünk különböző koncerteken. Olyan produkciókat hallhatunk, mint a Muzsikás és Petrás Mária szakrális népi énekeket egybegyűjtő produkciója, vagy Sebestyén Márta és Szamosi Szabolcs közös koncertje.

– A népzene ezúttal több nemzet zenéjét jelenti. Az idei fesztivál megemlékezik a néhány héttel ezelőtti pápalátogatásra is: megismerkedhetnek a Szentatya szülőföldjének népzenéjével. Két argentin szerző miséje is műsorra kerül, melyek népzenei alapokon nyugszanak. A pécsiek figyelmébe is ajánlom Martín Palmeri: Tangó miséjét, amely többek között május 21-én, vasárnap 10 órakor a kaposvári Szent Margit templomban lesz hallható. A produkció a tradicionális argentin tangó muzsikának, a klasszikus zenének, a kóruséneklésnek és a hagyományos latin misének az ötvözeteként szólal majd meg – számolt be a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál alkalmából várható zenei különlegességekről Szamosi Szabolcs.