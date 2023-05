Rögtön egy nagyágyúval indul a program július elsején. A Mezítláb a parkban a tengerentúlon a Broadway-n is nagyon befutott, majd filmen is világhírű lett. Írója Neil Simon ezzel a művével robbant be a köztudatba, majd lett a komédia nagymestere. A film egyébként 1967-ben készült Jane Fondával és Robert Redforddal a főszerepekben. A New York-i szerelmes történetben az Orlai Produkcióban is találkozhatunk nagy nevekkel, Kerekes Évával (ő nyerte meg a legtöbbször a POSZT-ok történetében a Legjobb színésznő díjat), valamint Epres Attilával (többek között a Szomszédok, az Aranyélet tévésorozatokból, a Cha-Cha-Cha és a Privát kopó filmekből ismerhetjük).