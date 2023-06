A Káptalan Kertben július elsejétől indul a Pécsi Nyári Színház. Hat bohózatot, komédiát, vígjátékot, zenés előadást láthatunk legendás rendezőkkel és színészekkel, köztük elsőként július elsején A Mezítláb a parkbant, mely a Broadway-n is nagyon befutott, majd filmen is világhírű lett. Jön az Oscar a Kaposvári Csiky Gergey Színházból, a Maga lesz a férjem zenés játék, melyet már 1937-ben filmre vittek, de most Koltai Róbert rendezte. Ha pedig zene, érkezik a L’art pour L’art és Gergely Róbert teátruma is, utóbbi a „Fogj egy sétapálcát!” dalos, táncos előadással. Láthatunk újra Cooney komédiát, a Bánfalvy Stúdió mutatja be a Funny Money darabot.