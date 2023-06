A furcsábbnál furcsább nevet viselő színpadokat néztük át először, és hát nem meglepő, de a Goodbye Koala Nagyszínpad fellépőit mind megnéznénk. Először kezd a Galaxisok, majd őket követi a Blahalouisiana, a Kispál és a Lovasi és végül az Esti Kornél. Szinte elhagyhatatlan ennek a pódiumnak a területe, de a Bolyhosorrú Köntöslopó Nagyszínpadhoz is biztos, hogy ellátogatunk, hiszen Hobo és a KFT is biztos, hogy nagy bulit fog csapni. Aztán ott van még az Orfű15 Nagysátor, ahol fellép ZÏP, a Happy Hisherman tehetségkereső győztese, és mindig nagy élmény egy új előadót meghallgatni, de utána még többen is játszani fognak, mint péládul a LAZARVS, amin a metál rajongók jelenléte kötelező.

Nem mehetünk el szó nélkül az Amondó Színpad mellett sem, ahol csapathatjuk a Doggos, a Hiúz, Bongor és a Mikee Mykanic koncertjére is.

Mindezek mellett a Borfalu részen is élvezhetünk koncerteket. Az első napon Barkóczi Noémi, a Cimbaliband, a Söndörgő és a Romano Drom lépnek fel.

A Tűzhöz közel eseményelemet is újra hívták a szervezők, ahol szerdán találkozhatunk a Kugler-Szalay duóval, Hegedűs Józsival, a Szilárd Piano Projekttel, a Jazzékiel és az IAMYANK formációval is.

A fellépők teljes listájáért, és az off-programokért érdemes felkeresni a Fishing on Orfű fesztivál honlapját és Facebook-oldalát.