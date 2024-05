Előlépett a ködből a legnagyobb rivális

Jött aztán azonban a december, s folt esett a makulátlan teljesítményen tizenegy mérkőzés után. Az Újbuda MAFC otthonában futott bele egy 8 pontos vereségbe a Pécs, ami akkor megmutatta, ki lehet a legveszélyesebb rivális. El is kezdődött egy nagy versenyfutás az első helyért, amelyet némi tavaszi mélypont után el is ért a Vasút, köszönhetően annak is, hogy a rögösebb időszakot is egy vereséggel hozták le. A rájátszás előtt viszont jött még egy kijózanító pofon, amit ismét a MAFC osztott ki. Két ponttal nyert a Lauberben egy olyan meccsen, amelyen 14-gyel is ment a Pécs.

A play-off aztán a várt mederben csörgedezett, egy kisebb botlástól eltekintve a Vasút útja egyenes volt a fináléba, ahol a MAFC tornyosult a Panthers és célja, a feljutás között.