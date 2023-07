Nem megyünk csak oda, ahová hívnak – mondta Bérczes László főszervező a Katlan tegnapi sajtótájékoztatóján Pécsett, amikor arról kérdeztem, hogy Villánykövesd, Palkonya, Kisharsány miért esett ki a fesztiválhelyszínek közül. Aztán hozzátette: – A barátainkkal viszont ott is tartjuk a kapcsolatot, nem véletlen, hogy a Vylyan terasz Kisharsányban idén is fogad irodalmi, képzőművészeti és a jazzprogramokat, a palkonyai Mokos pince színházi előadásokat, a villánykövesdi cimborák pedig besegítenek a kibővült beremendi programokba.

Azt már Kiss Mónika, a másik főszervező fejti ki, hogy Mert Beremend megérezte ennek a találkozónak a hangulatát ezért egyre több műsorra tart igényt. Kiemelte azt is, hogy az idei fesztivál vezérfonala, hogy idén lenne 80 éves Cseh Tamás, akit rengeteg műsor fog megidézni.

Köles Ferenc színművész azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy a Faluturisták 10 évesek az idén, és ezúttal a cementgyárat igyekeznek poénokra felfűzni. De a 10 éves katlanisták táborát növeli a Bölcsészek udvara, valamint a Rácház is, utóbbi korábban Both Miklós ukrán udvaraként volt ismert. Both Miklós jön ezúttal is, Csajkás Julcsi programszervező a Both udvar és az Árokapart Bár kapcsán pedig arról számolt be, hogy az „Árokparton” az évek során több mint 300 zenekar, előadó mutatkozott be, s közülük például a Kubalibre, vagy a Richardgír igen messzire jutott – sajnos utóbbi már fel is oszlott. Az ukrán udvarból pedig azért lett Rácház, mert nehéz most a háború sújtotta országból művészeket mozgósítani, ezért moldáv, szerb és balkáni területek kultúráját hozzák el.

Debreczeni Mónika a Vylyan teraszon kiváló borokat, kitűnő jazzbandákat és neves írókkal zajló beszélgetéseket ígér, s mindezek mellett nagy újdonságot jelentenek többfelé nagytételben a tehetséges fiatal színészek fellépései.

Katlanirodalom és rezervátum

A szokásosnál is rangosabb helye lesz idén az irodalomnak a Katlanban. Érkezik többek között az Európa Kiadó (Háy János, Bódis Kriszta), a Jelenkor (Visky András), a Corvina (Csáki Judit-Csuja Imre), a Magvető (Nádasdy Ádám, Krusovszky Dénes, Tóth Kriszta, Boldizsár Ildikó,

Szabó T. Anna, Dragomán György) és Líra Irodalmi Délutánokon lehet elmélyedni az új könyvekbe szerzőikkel.

Cseh Tamás emlékét pedig legszebben és legtermészetesebben egy indián rezervátum idézi meg öt eredeti sátorral a beremendi katolikus templom mellett, a dalnok fiának, Andrisnak a vezetésével. Cseh Andrisék a rezervátumban a mainál sokkal természetesebb, tisztább világot építenek, és onnan indulnak hadiösvényre megküzdeni a XXI. század kihívásaival. A rezervátumban öt indián sátor (tipi) áll majd a központi tűzgödör körül: a T.I. (természetes intelligencia) sátra / Az érzékelés sátra / Az emlékezet sátra / A képzeletsátra / A szerelem sátra.