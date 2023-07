Hamarosan Pécsre érkezik Tom Cruise 1 órája

Sikerfilmmel és koncerttel várja az érdeklődőket a Káptalan Kert

Több városban is különleges, ingyenes filmvetítéssel egybekötött koncert várja a mozirajongókat idén nyáron: a Telekom Film támogatásával a Paramount nyári mozija ismét bejárja Magyarországot. Ezúttal is a közönség szavazhat arról, három kultfilm közül melyiket szeretné megtekinteni nagyvásznon. A július 24-i, pécsi vetítésnél is az Addams Family, a Csupasz pisztoly és a Top Gun: Maverick közül lehetett választani – olvasható a lapunkhoz eljuttatott közleményben.

Június 20-án, Szegeden vette kezdetét a Paramount immár hagyományos filmes eseménye, a Paramount Nyári Mozi. A soron következő állomás Pécs lesz, melyről többet a hivatalos Facebook-eseményen is megtudhatnak az érdeklődők. Az eseménysorozat minden városban három filmet kínál fel szavazásra, amelyek közül Facebookon szavazhatnak az érdeklődők: idén sokak kedvenc horrorvígjátéka, az 1991-es Addams Family, Leslie Nielsen talán legemlékezetesebb alakítása, a ’88-as Csupasz pisztoly, valamint a tavalyi Top Gun került terítékre. A legtöbb pécsi szavazónak végül a Top Gun: Maverick-re esett a választása. Július 24-én tehát Tom Cruise akciófilmje kerül nagyvászonra, amelyet egy akusztikus koncert követ. Az ingyenes vetítés és buli este 7 órakor veszi kezdetét a pécsi Káptalan Kertben.

