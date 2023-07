A napozásnak adja át magát a pécsi Apolló Mozi csapata is július 20-ától, de addig is teljes erőbedobással vetítenek. És most nézzük is, hogy milyen alkotásokat élvezhetünk a szünet előtt a hűvös mozitermekben.

A munka után mindenképp jól esik egy vígjáték, ha pedig francia, akkor garantált, hogy a nap hátralévő része is tökéletes hangulatban fog telni. Ezt az élményt pedig a Családban marad című film garantálja július 18-án, délután fél 6-os kezdéssel, amelyben Abel pánikba esik, amikor megtudja, hogy anyja egy börtönviselt férfihoz készül hozzámenni.