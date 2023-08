Vasárnap 13 órától ismét DJ Duly& BaRa kezdi játszani az ismerős dallamokat a Lepke medencék mellett, amely után 15 órától a helyi Csak Apa Kedvéért zenekar, 16:30-tól a pécsi VoiSingers kórus, 17:50-től pedig a Rudán Joe Akusztik hangja csendül fel. A nagyszínpadon 19 órától az Intim Torna Illegál-Dorogi ad koncertet, majd 21:15-től Péterfy Bori&LOVE Band koncertje zárja az idei fürdőfesztivált.

Mindhárom napon veteránautó-kiállítással, játékokkal, aquafitness bemutatókkal kedveskednek a látogatóknak, emellett a PTE Brass Band, a Siklósi Fúvószenekar és a Tomas Tambura Trio is megörvendezteti a fürdőző közönséget. Szombaton egyebek mellett Coca-Cola beach játékok, festékbomba darts, óriás léghoki, vagy épp óriás kifestő közül válogathatnak a fesztiválozók. Pénteken a medencék mellett lesz még tükör emberek showja (Mirror Man Hungary Show), de pantomim művésszel is találkozhatunk a fesztivál mindhárom napján. Esténként fényfestéssel is igyekeznek a bulihangulatot fokozni, de a zene már délutántól szólni fog a Lepke medencék előtti színpadról.

A gyógymedencék mellett is dallamos lesz a délután

A korábbi években megszokottak szerint a gyógymedencéknél, a Gyógykertben is neves előadóktól szólnak majd a kellemes dallamok. Mindhárom napon a PTE Brass Band kezdi a sort, pénteken őket a The Hegees, majd Stubendek Katalin és Götz Attila, a Pécsi Nemzeti Színház művészeinek műsora követi. Szombaton 14 órától operettslágerek szólnak majd Laczák Boglárka és Bognár Szabolcs előadásában. 16 órától fellép a Sihafa Népdalkör, 16:45-től pedig a Péterrévei Pengetős Banda tamburazenekar. Vasárnap a rézfúvósok után 14 órától Balásy Szabolcs és Kusnyér Anna zenés műsora lesz hallható a gyógymedencék mellett, őket követi 16 órától a Harkány Big Band, 16:45-től pedig Kéméndi Tamás harmonikaművész lemezbemutató előadással készül a közönségnek. Kellemes dallamokkal nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is szeretnének kedveskedni a szervezők, a Kültéri Gyerekbirodalom medencéinél is szólnak majd az ismerős dalok.

A Lepke medencéknél szombaton 15 órakor kezdődő programot nem érdemes kihagyni

A mell- és hasszépségverseny már a harkányi fürdőfesztiválok elmaradhatatlan programja, ilyenkor több százan mennek a Lepke medencékbe, hogy testközelből láthassák a felvonuló vizespólós hölgyeket. A látványos műsor, amikor a vállalkozó kedvű lányok megmutathatják telt idomaikat, nem fog elmaradni. Bár a Jubileumi Fürdőfesztivál első programtervezetében nem szerepelt a verseny, közkívánatra mégis megtartják: a versenyzőket és az érdeklődőket szombaton 15 órakor várják a Lepke medencéknél.