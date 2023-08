A köztudatban augusztust a hullócsillagok hónapjának is szokták nevezni, és Szent Lőrinc könnyei hamarosan legkáprázatosabb valójukban mutatják meg magukat, hiszen rövidesen elkezdődik a Perseidák éves meteorhullásának maximuma. A Perseidák az egyik legismertebb, fényes meteorokat produkáló meteorraj, és augusztus közepén látható a legtöbb hullócsillag.

Így nem meglepő, hogy sokan ezekre a napokra szerveznek eseményeket. Így lesz egy Sellyén is augusztus 11-én, este 7 órakor a piactéren, ahol komoly zenei fesztivált szerveznek. A Sellyei Vásártéri Esték keretében fiatal művészek tolmácsolásában lesznek hallhatók örökkévaló értékek.

Augusztus 11-én nem csak a csillagok, hanem Gáspár Dávid zongoraművész és Gáspár Natália fuvolaművész játéka is elkápráztatja a közönséget. És mi lehetne meghittebb egy csendes, nyugodt pénteki estén, mint klasszikus zenét hallgatni a csillagok alatt?

A program szervezője a Hit Gyülekezete Sellye, az eseményre a belépés ingyenes.