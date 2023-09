– Milyen ifjúságot érintő témák kerülnek elő a regényben?

– Megjelennek a kamaszkor nehézségei, mint például a bullying, az iskolai zaklatás, az online zaklatás is. A történet során azt is megmutatjuk, hogy néha azok, akik látszólag rosszak, valójában maguk is áldozatok lehetnek. Emellett a megbocsátás, az újrakezdés és a bizalom is fontos témák a könyvben. A látszólag idilli család felszíne alatt húzódnak feszültségek is, ezekre is fény derül, illetve arra is,hogyan lehet visszaszerezni a bizalmat a kapcsolatainkban.

– Milyen szakmai visszajelzések érkeztek eddig a #Kéknyár kapcsán?

– Nagy örömömre szolgál, hogy a Magyar Természetjáró Szövetség lektorálta a könyvet, és részt vesznek az októberi könyvbemutatón is. Azt gondolom, a könyv is közvetíti azokat az értékeket, amelyeket a szövetség is képvisel. A helyismeret is fontos szerepet kap a könyvben, hiszen bemutatjuk a környezetünket és a Magyarországi természetjárás szépségeit. Emellett Gyenes Károly forgatókönyvíró, szerkesztő, Rockenbauer Pál munkatársa is elolvasta a kéziratot és írt hozzá ajánlást.

– Korábbi regénye, A lila cipő is a fiatalokhoz szól.

– A lila cipő egy 12 éves lány szemszögéből mutatja be, hogyan éli meg azt, amikor megtudja, szülei válnak és az édesapjának új párja van. Ezt egy keresztény regényíró-pályázatra készítettem, amelyre több nevező közül választották ki a munkámat. A célja az volt, hogy nem szájbarágós, hanem hiteles, valódi történetek által dolgozzunk fel egy sokakat érintő témát, megmutatva azt, milyen támpontokat adhat a Jóisten egy ilyen helyzetben, hogyan lehet megtalálni az erőt és a hitet a nehézségek között.