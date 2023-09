Több műfajban válogatott nekünk köteteket a CSGYK munkatársa, amelyek nemcsak tartalmilag, hanem formailag is eltérők, így mindenki megtalálhatja a számára tetsző alkotást. A könyvek pedig mind fellelhetők a könyvtárban.

Lánykérés hétszer

Nem is volt kérdés, hogy a szeptemberi válogatásba bekerül olyan kötet is, amelynek szerzője érkezik Pécsre a szeptember 11. és 16. között zajló PécsLIT Fesztiválra. Ez a személy nem más, mint Nyáry Krisztián, aki Bősze Ádámmal erednek a Himnusz nyomába szeptember 11-én.

A szerzőtől, aki először 2012-ben mesélt íróink és költőink szerelméről, az Így szerettek ők könyvsorozat harmadik kötete került az ajánlások közé. A harmadik részben bepillanthatunk József Attila egyoldalú szerelmébe, de megtudhatjuk azt is, hogy Móricz Zsigmond miért kérte meg hétszer Magoss Olga kezét, és még sok más szerelmi történet terítékre kerül.

Az ifjú szerelmeseknek

A Tudásközpont negyedik emelete tele van ifjúsági kötetekkel. Nehéz lehetett választani, de végül Hári Viktória két magyar szerzőtől hozott egy-egy kötetet. Balássy Fanni Hol is kezdjem és Gévai Csilla Lídia 16 című könyvében a gimnáziumi életen, a tini szerelmeken van a hangsúly. Az utóbbiban egy csavar is van: a főhős Lídia egy rég halott férfiba szerelmes, de tizedikesként elhatározza, hogy belép a valóság kapuján.

A versekre hívják fel a figyelmet

A szeptemberre ajánlott kötetek között három verses kötet is szerepel, amikben az a csavar, hogy az oldalakon szereplő versek mellé slammerek írtak megjegyzéseket. Ez azért is jó, mert a slammerek ma igen nagy hatással vannak a fiatalokra, ők képesek lehetnek arra, hogy megmutassák mennyire érdekesek ma is a száz-százötven évvel ezelőtt írt versek. Petőfi Sándor szerzeményeit Pion István, Arany Jánosét Kemény Zsófi, míg József Attiláét Gábor Tamás Indiana válogatta ki, majd írt egy-egy kommentet a költeményekhez.

Egy mészárlásnak állít emléket

Komorabb időben előszeretettel veszünk elő szomorúbb hangvételű könyveket. A felnőtteknek egy ilyet ajánl most Hári Viktória. Han Kang Nemes teremtmények című kötete 1980 májusában játszódik Dél-Korában, ahol a diákok a diktatúra ellen tüntetnek. A hatalom válaszul kivezényli a hadsereget, és meggyilkolnak több száz diákot. A túlélő tizenévesek gyűjtik össze a testeket, és azonosítják be azokat. Ez az a tragédia, amely közben feltárul az áldozatok és a gyászolók története.