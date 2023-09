– A képregényvonal előtte sem volt idegen önnek?

– Nincs még saját képregényem, de gyerekkoromtól fogva többször is mindig visszaköszönt az az álmom, hogy készítsek. Kiskoromban sokat rajzoltam, azután grafikát tanultam a pécsi művészeti gimnáziumban. Igazából evidens volt, hogy ezt a Tenkes kapitánya történetével folytassam. Elkezdtünk a város vezetőivel ezen dolgozni, közben idén a kerek évfordulóról is szeretett volna a város valamilyen formában megemlékezni, méltó módon visszahozni a köztudatba a Tenkes kapitányát. Együtt kezdtünk el tervezgetni, majd lényegében elvállaltam és elvégeztem az egész kiállítás kurátori feladatait, tehát nemcsak azzal a teremmel foglalkoztam, amelyben az én grafikáim vannak, hanem az egész kiállítás kutatómunkáját, megjelenését, grafikai anyagát is én készítettem.

– A kiállítás megnyitóján szinte minden megszólaló az ön munkáit méltatta. Milyen visszajelzések jutottak el önhöz?

– Csak pozitívak, negatívat egyenlő nem hallottam. Nagyon örültem, hogy mindenkinek ennyire tetszett, és hogy a megnyitón is nagyon sokan ott voltak annak ellenére, hogy hétfői napra esett. Nagyon sokan nézik meg azóta is a kiállítást, iskolásokat is visznek oda, és őket is nagyon érdekli ez a téma. Sok gyerek nem is ismeri ezt a történetet, de nagyon tetszenek nekik a rajzok, és már kérdezgetik, hogy mikor lesz meg a képregény.

– És mikor lesz kész a képregény?

– Én szeretném, ha ebből jövőre már lenne valami, meglátjuk, hogy tudunk majd vele haladni, hiszen még tervezési fázisban van, a történet átdolgozásával foglalkozom. Azt szeretném, hogy jól sikerüljön, nem szeretném elkapkodni. Közben szeretnénk azon dolgozni, hogy más platformokon is minél jobban visszajöjjön a történet a köztudatba, minél többen ismerjék meg a Tenkes kapitányát.