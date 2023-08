Nagy Csaba országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a Tenkes kapitánya eljöhetne közénk a 2020-as évek világába, és rendet tehetne a fejekben, mert a mai világban legalább annyi probléma van, mint amennyivel ő megküzdött. Emellett arra biztatta a szülőket, nagyszülőket, hogy próbálják meg a gyerekekkel is megismertetni, megszerettetni a sorozatot. Bár ez nem könnyű feladat, de egy kedves teher. Jöjjenek el, nézzék meg a kiállítást, hiszen egy terem kifejezetten a fiatalok nyelvén, képregény formájában próbálja megszólítani az új generációt.

Az eredeti ruhákat is kiállították

Szentgyörgyváry Péter várkapitány elmondta, a vendégek Koczka Kornéliának, Kovács Gábornak és a Tenkes Csárdának köszönhetően megtekinthetik Dudva György csárdáját, emellett fotópontot rendeztek be, ahol fel lehet húzni Eckbert ezredes ruháját és fotózkodni lehet Eke Mátéval. Ezután érünk be a háromtermes kiállításra. Az első teremben a szereplőkről vannak információk és ruházatok is, melyek közül 3-4 darab az eredeti ruha, vagyis a színészek ezekben játszották a sorozatot. A második teremben a sorozat hatását igyekeztek bemutatni, a mű által ihletett különböző alkotásokról és a korábbi jubileumi ünnepségekről állítottak ki emléktárgyakat. A harmadik terem pedig Miklós Martin képregény rajzainak köszönhetően a fiatalokat szólítja meg.