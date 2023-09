A bordalnokok versenyén három kategóriában küzd egytucatnyi jelentkező. Döntően egyetemistákról van szó (30 év volt a kiírás szerinti felső korthatár), férfiak és nők vegyesen, s ketten Erdélyből érkeznek – tudtuk meg dr. Lakner Tamástól, a fesztivál főszervezőjétől. Két bordalt kell mindenkinek énekelni és 1., népdal - népies műdal, 2., énekelt vers, 3., opera, operett és musical ketegóriákban lesz a megmérettetés. Mindenki nevezését elfogadták, mert annyire kiemelkedő a színvonal.

A nyilvános és ingyenesen megtekinthető versenyt szeptember 22-én pénteken 10 órától rendezik a Zsolnay Negyedben a PTE Művészeti Kar Liszt Ferenc Hangversenytermében és két és fél órás műsorra kell készülni. A zsűri: Miklósa Erika és Horváth István operaénekesek, valamint dr. Lakner Tamás Liszt-díjas karnagy igen komoly szakmai elvárásokkal mérlegel. A MOL-Új Európa Alapítványnak és a Magyar Művészeti Akadémiának köszönhetően 100-200 ezres díjakat vehetnek majd át a győztesek, valamint felléphetnek 23-án szombaton a Kodály Központ gálaműsorában a Pannon Filharmonikusok kíséretével Miklósa Erika Kossuth-díjas, továbbá a pécsi származású Horváth István Simándy-díjas operaénekesekkel. Nem mellesleg ittg és ekkor lesz a XII. Villányi Prémium Bormustra is, a belépővel rendelkezőknek nagyszabású ingyenes villányi borkóstolóval.

Emellett szerepelnek a bordalnokok a szeptember 22-i pénteki villányi pincekoncerteken és vasárnap a Bor és Dal Ünnepén a Népek bordalai és táncai rendezvényen Pécsett a Széchenyi téren.

Apropó pincekoncertek, itt is jön újdonság, ezúttal kizárólag Villányban lesz a felvezető programsorozat, a megnyitó 17 órakor a Jammertal Borbirtok Rendezvénytermében zajlik, majd 18.30 órától következnek a koncertek a pincesoron. Azért viszik ennyire közel egymáshoz ezeket a bemutatókat, hogy a közönség átmehessen megnézni egyik helyről a másikra a kórusokat. Mindemellett egy pincekoncert kicsit kilóg a sorból, ugyanis Villány központjában, a Bock pincében hallható majd ezen az estén Miklósa Erika, Horváth István, továbbá a dalverseny győztesei és a Bartók Béla Férfikar. A többi fellépő névsora is igen illusztris: jön a Boghese Ammentos (Olaszország, Szardinia), a Domen Singers (Szlovénia), a Choir of Mercury-Order (Svédország, Stockholm), a Danubius Octet Singers (Szlovákia), a Vivat Bacchus, a Zengő Együttes, a Misina Néptáncegyüttes valamint a Pécsi Ércbányász Koncertfúvószenekar.

Dr. Lakner Tamás végezetül úgy összegzett, addig viszi tovább a bordalfesztiválokat, amig akadnak kórusok, akik jönni akarnak. Nos, külföldi kórusjelentkező több évre előre van már, nagyjából megvan az is, hogy mely hét jelentkezőből kell majd 2024-ben négyet kiválasztani.

Másrészt a közönségnek kell fogadókésznek lennie. Jóideje ezzel sincs gond, a Kodály Központ mindig megtelik, a villányi pincék is, a Széchenyi téri találkozóra pedig ezúttal is több ezer embert várnak. Az is csaknem bizonyos, hogy bordalnok versenyt jövőre is meghirdetik.