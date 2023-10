Mint megtudtam Tamást kiemelték tehetsége miatt a gálán is, amiről így mesélt:

– Nem gondoltam volna, hogy kiemeli Szilvi a nevem, de amikor megtörtént, az nagyon jó érzés volt, hogy a sokévnyi fellépés és gyakorlás után valaki végre meglátja és értékeli, hogy mire vagyok képes, annyira, hogy ki is emelje azt. És mindenki tapsolt, bólogatott, annak jeléül, hogy egyetértenek vele.

Hatalmas boldogság volt ez számomra.

A tehetséges, fiatal diák sok mindent átélt ez alatt a kurzus alatt, amely még inkább hozzájárult ahhoz, hogy a jövőben is szeretne ezzel foglalkozni, aki egyébként a filmszínészetbe is belekóstolt már, ami egy még inkább másik világ, de azt is nagyon élvezi.

Beszélgetésünk végén Tamás kiemelte, hogy nagyon sokat köszönhet a Kodály Zoltán Gimnáziumnak, és a tanároknak, köztük Gál Évának és Béres Andrásnénak, akiktől folyamatosan kapja a támogatást. Nagyon nagy lehetőség az intézmény diákjainak az, hogy ott hagyják szárnyalni a kreativitást és a művészetet, amelyről így mesélt lapunknak:

– Négy sima, egy spanyol és egy mozgás színjátszó csoportja is van a Kodálynak, amelyek rendszeresen nyernek díjakat. Gál Éva egyik színjátszó társulata a Panzió című darabot még most is viszik fellépni, és nagy sikereket érnek el vele. A spanyol csoporttal is nyertünk már. A Spanyol Két Tanítási Nyelvű Iskolák Nemzeti Találkozójára (ENIBE) vittünk egy produkciót, ahol megkaptam a legjobb mellékszereplő díjat.