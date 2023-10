A feol.hu írta meg, hogy különleges vendégek különleges helyszínen mesélnek különleges kastélyokról, szívükhöz közel álló épületekről, és az ezekhez kapcsolódó személyes történeteik segítségével hívják rendhagyó kalandozásra hallgatóságukat a kápolnásnyéki Halász-kastély Kastélymesék sorozatában. Október 20-án Gulyás Dénes Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes- és kiváló művész mesélt hallgatóságának.

„A hatvanadik év után többet tekintünk talán vissza, mint előre. Szerencsés, akinek van oka a hatvanadik után is előre tekinteni. Én a szerencsések közé tartozom, hiszen Pécs, a Pécsi Nemzeti Színház nem engedte - s hála Istennek most sem engedi, még legalább két és fél évig - hogy az elmúlt évtizedek felé nézzek. A napokban gondolkodtam el azon, hogy kilenc és fél évvel a hatvanadik után visszanézzek, vagy engedjem el inkább a múltnak kezét. Nem nagyon szorongatja az én kezemet. Elképesztő 52 év, ami a pályán mögöttem van. Olyan hosszú és gazdag, hogy fárasztó lenne, olykor ijesztő, s talán lehetetlen is elemezve visszanézni. Olyan ez a valamivel több, mint fél évszázad, mint amiről ott a versben a favágó beszél, amikor azt mondja: bársonyon futnak perceim. Nehéz, mint a favágóé, de az évtizedeim bársonyon futottak, és sokszor nyúltak csiklándani a nyakamba. Nem vissza, hanem inkább előre és szétnézek, s mosolygok, mert van okom a mosolyra.”