– A harmincadik évfordulót nemzetközi világzenei sztárokkal ünnepelték, Rudiger Opermann hárfással, akinek közel 60 lemeze jelent már meg, a Vujicsics együttessel, Berecz Andrással és egy mongol torok­énekessel. A harmincötödiket pedig egy folkmise megjelentetésével. Mi volt a program a negyvenediken?

– Azt azért kiemelném, hogy a négy évtized során soha nem tartoztunk semmiféle fenntartóhoz, úgy tudtunk mindvégig talpon lenni, hogy megmaradtunk önálló zenekarnak. Zengőnek pedig Andrásfalvy Bertalan nevezett el bennünket, s az ma is jellemzi a zenekart, hogy ragaszkodunk az eredeti dallamokhoz, hozzátéve a magunk gondolatait, hangszerelését. Ami a jubileumot illeti, a nagykoncertünk májusban volt az E78-ban, s nem hívtuk meg valamennyi korábbi tagunkat, mert akkor több mint harmincan álltunk volna a színpadon. Viszont játszottak az alapítók, ott volt a Szélkiáltó, az Anno Musica és a Zengető együttes is – utóbbi a Nagy Lajos gimnáziumi tanítványaimból áll.

– Hányadik nagylemeznél tartanak most?

– Megjelent hét, s összeállt már a nyolcadik is, egyelőre pénzt és szponzorokat keresünk a kiadásához. Egyébként úgynevezett folkrelax-összeállítás lesz, Lélekzengés címmel. Különböző népek zenéjéből áll, meditációs hangzással népzenei alapon, akusztikus hangszerekkel.

– Hol lehet legbiztosabban rátalálni az együttesre?

– Hát a bordalfesztiválon túl van még néhány állandó helyszín, ahol mindig előfordulunk. A pandémia azonban elég alaposan elvágta a külföldi fellépéseket, német nyelvterületen ugyanis korábban évről évre rendszeresen turnéztunk. Mindemellett a legnagyobb világzenei műhelytalálkozón, a németországi Sommermusikfesten évek óta mi képviseljük Magyarországot és ott voltunk idén is. Kurzusokat, koncerteket tartunk itt, s van hogy félezer érdeklődő kíváncsi a programunkra.