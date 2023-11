Raffay Endre és Tüskés Anna előadásában az esztergomi Bakócz-kápolna kétszáz éve, 1823-ban történt áthelyezésének előzményeit, célját és körülményeit vizsgálta Lego Monuments: The Bakócz Chapel in Esztergom and the Protection of Historical Monuments [Lego-műemlékek. Az esztergomi Bakócz-kápolna és a műemlékvédelem] címmel. Mielőtt a 19. század második negyedében megépült az új esztergomi székesegyház, a régi, főként középkori székesegyház romjait eltakarították. De épségben állt a romok között Bakócz Tamás érsek (1442–1521) 1506-1519 között épült reneszánsz sírkápolnája. A kápolna jelentősége, hogy a legkorábbi centrális reneszánsz épület az Alpoktól északra, és a magyar reneszánsz legkvalitásosabb fennmaradt épülete. Érdekes megoldás született a megmentésére. Kétszáz éve ezerhatszáz darabra szedve lebontották a Bakócz-kápolnát. A cél az volt, hogy új helyen, az új székesegyházba integrálva a múlt ereklyéjeként építsék fel. Az újjáépített kápolna máig az esztergomi székesegyház művészettörténeti szempontból legértékesebb része.