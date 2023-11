Visszafordíthatatlan károk 2023.11.28. 10:30

Egy apró hazugság, és összedől egy óvodában dolgozó férfi élete

A The First Annual Cinemind Film Conference keretében november 28-án a pécsi Apolló Mozi műsorra tűzi A vadászat című filmet is este 8 órai kezdéssel.

A filmben egy nemrég elvált apukával ismerkedünk meg, aki egy vidám baráti társaság megbecsült tagja, gondoskodó apa és megbízható munkatárs. Asszisztensként dolgozik egy óvodában, és nagyon szereti a munkáját, a kollégák és a gyerekek pedig imádják. A magánélete is újra virágozni kezd, hiszen randizni kezd egyik kolléganőjével. Azonban ezek a boldog pillanatok nem tartanak sokáig. Egy apró füllentés hatására összedől a férfi élete: legjobb barátja gyermeke, az óvodában azt mondja, hogy Lucas tett vele valamit. Ez a gyermeki hazugság elég ahhoz, hogy visszafordíthatatlan káoszt és kárt okozzon, Lucas pedig egyedül marad ebben a helyzetben. A film főszereplője Mads Mikkelsen, a filmrendezője pedig Thomas Vinterberg, aki már több alkalommal dolgozott együtt a színésszel. A vetítést beszélgetés követi.

