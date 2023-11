A Mikulás arra is megkérte a MárkuSzínházat, hogy tegyék ki idén is azt a bizonyos, nagybetűs Postaládát, amelybe a pécsi és a Pécs környéki gyermekek leveleiket küldhetik. November 15-től már dobálhatók is be az üzenetek.

Gondolkodtatok már azon, hogy mit csinálhat a Mikulás egész évben, mivel tölti szabadidejét, amikor nem az ajándékokkal foglalkozik, vagy levelet olvas? Ha nem, akkor most érdemes ezt végig gondolni, mert egy különleges rajzpályázattal is emelik a karácsonyi hangulatot a MárkusZínházban. A Mikulást kell lerajzolni kedvenc tevékenysége közben, amit személyesen lehet leadni a Télapó pécsi rezidenciáján található piros postaládájába december 15-ig, s a neki legjobban tetsző rajz alkotóját egy különleges, az Északi-sarkon készült ajándékkal lep majd meg. Három kategóriában várják a rajzokat: óvodás, kisiskolás és nagy gyerek. Utóbbi a felsősöket és a felnőtteket takarja.

Igazi izgalmak várják a nézőket

Nemrég érkezett a levél a drága mélyen tisztelt nagyérdemű részére a MárkusZínháztól, hogy a sok utazással és várakozással teli ősz után végre megnyitják a 2023/2024-es színházi évadot. Novembertől sok izgalmas programokkal várják a kicsiket és a nagyokat egyaránt Pécs belvárosában. Ebben az évben november 24-től egészen december 9-ig a Mikulás foglalja el a Márkus Színt. December 17-én és 24-én elmesélik a Betlehemi történetet, amely darab megidézi az archaikus bábtáncoltató betlehemezők hagyományát énekekkel, marionett bábokkal, sok közös játékkal, de a nagyok újra vagy először meglátogathatják a Grand Hotelt is, ahol Rejtő Jenő Vesztegzár a Grand Hotelben regénye elevenedik meg.