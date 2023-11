A kiállításokra, a szépen formált kimondott szavakra, gondolatokra közvetlenül emlékeznek még egy ideig, de a könyv ennél sokkal több, messzebbre mutatóbb, ott már pontosan passzolnia kell mindennek. Így született meg az Ablak, a Laudetur – szakrális emlékek, az Angyalkönyv és most az Ajtók, kapuk című kötet. Ebből az Angyalkönyvhöz Halmai Tamás, a többihez pedig G. Tóth Károly írta a szöveges részt.

Ám ismerni kell mindehhez a fotózással kapcsolatos ars poeticámat is. Úgy gondolom, vannak szerencsés pillanatok, amit el lehet kapni. Én azonban elsősorban témákat fényképezek, hosszan, belemerülve, keresve éveken keresztül az újabb elemeit minden napszakban, minden évszakban, miközben nemcsak a környezet, mi magunk is folyamatosan változunk. Az ajtókat öt-hat éve fotózom, és kíváncsi voltam Károly barátomnak mi erről a véleménye, hiszen a képeket több mint húsz országban készítettem. Akadnak köztük monumentális méretűek, de egészen apró intim változatok is. Valójában elmondtam neki a képekről hogy hol, mikor, miként születtek meg, s erre vártam az asszociációit, természetesen nagy kíváncsisággal, hogy hol találkozik és miként a két nézőpont, a két gondolatiság. Mert ez így együtt teljesebb összképet ad a világról.

Természetesen tízszer ennyi fotó készült, de végül a sorozat szabályai szerint hatvanat választottam ki és a tükör­oldalak egyik felén van a fotó, a másikon a szöveges magyarázatuk. A könyv ajánlóját Halmai Tamás írta, előszavát pedig egy harmadik „nyolcvan fölötti” dr. Nagy Imre irodalomtörténész professzor, akivel osztálytársak voltunk a Ciszterci Rendi Nagy Lajos Gimnáziumban.

S hogy miért kellenek ilyen kötetek? Mert szerintem mindenkinek fel kell tennie magának a kérdést, visszaadtunk-e abból valamit, hogy itt élhettünk a Földön?

Arra is választ kaptunk, hogy túl a nyolcvanon vannak még további nagy tervei. Kiderült, két újabb könyve is háromnegyedkész állapotban van. Szíriában ugyanis végigfotózta Palmüra szépségeit (másfél ezer fotót készített), most már csak egy apró segítségre vár, hogy kapjon legalább féltucatnyi fotót a jelenlegi, az iszlám fegyveresek által 7-8 éve több részletben tönkretett, lerombolt állapotról is. Továbbá végigjárta és lefényképezte az utóbbi két évben a baranyai kálváriákat, ennek a megjelentetéséhez keres most támogatókat.

A prózai oldalak írója ugyancsak túl van már tizedik kötetén, s mint kiemeli, az első közös munkájuk 10 évvel ezelőtt született, szóval már javában benne voltak a nyugdíjas korban. Az Ajtók, kapuk című könyvön egy éve dolgozik, oly módon, hogy a fotókról asszociálva igyekszik a művelődéstörténeti érdekességeket, a kiváltott érzelmeket, hangulatokat írásban megjeleníteni. Eközben szó szerint feltárul az ajtók metafizikája, a tereket elválasztó, összekapcsoló szerepe, határfunkciója, a különböző világok átjárója és a rajtuk található díszítések, jelképek is magyarázatot kapnak. Sejtések, sugallatok bomlanak ki, motívumok kapnak valóságos értelmet, no és az idő hatása, üzenete sem elhanyagolható az ajtók, kapuk esetében. Az már önmagában egy sokat mondó gondolat, hogy egy ajtó elszigetel valamitől, vagy rányílik egy másik dimenzióra, hogy kintről egy kockázatosabb, ismeretlenebb, ellenségesebb világból indulunk neki, vagy bentről, az intimebb, barátságosabb környezetből. Hatvan különleges szabadversről van valójában szó és hatvan érdekes, nem feltétlenül a külső szépség értelmében szép, de minden esetben igen kifejező, sokatmondó fotóról.

G. Tóth Károly természetesen dolgozik egy új saját könyvön is, mely szösszeneteket tartalmaz, valamint a mai élet képtelenségeit mutatja meg rövid kis történetekben.

A közös fotós-szöveges könyv decemberben kerül a boltokba, de a hivatalos bemutatója jövő év elején lesz.