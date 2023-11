Különleges produkció a JESZ színpadán 1 órája

Remek ötlet, kiváló megvalósítás: közelebb viszik a klasszikusokat a diákokhoz

Mi jut eszünkbe, ha meghalljuk azt, hogy Bánk bán? Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek a középiskolai irodalom órák, ahol konkrétan megküzdöttünk Katona József művével, és ha ma megkérdeznék, hogy miről is szól a mű, akkor sokaknál jó néhány perces csend állna be. Így volt ez a Janus Egyetemi Színház november 16-ai előadásán, a Bánk Bán Beavatáson is, ahol a rendező, Ákli Krisztián is feltette a nagy kérdést: Miről szól a Bánk bán?

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Forrás: JESZ

Sokakban felmerülhet, hogy miért beszél a rendező egy előadás alatt? A válasz, hogy ez egy különleges darab. Egyrészt a produkció a Pécsi Tudományegyetem beiskolázást támogató programjának első, egy hosszabb sorozatot indító színházi bemutatója, másrészt, hogy ez egy, a beavató színházi formába tartozó előadás, amely során nem látják a nézők a teljes darabot, csak egy kivonatot, amely erős koncepció mentén történik. Jelenetek elevenednek meg előttünk, amiket aztán néha-néha megszakít a „műsorvezető”, hogy magyarázatot fűzzön a látottakhoz, vagy éppen a közönségnek tesz fel kérdéseket, de mindezt úgy felépítve, hogy rávezesse a dráma leglényegesebb kérdéseire, elemeire a nézőket. Ahogy fentebb is írtuk, ez az előadás a PTE beiskolázást támogató program egyik új eleme, így a fő célközönsége a középiskolások. Ugyan a premier napján nem ők ültek a közönség soraiban, de úgy tűnt, hogy minden ott ülő, legyen szó fiatal felnőttről vagy az idősebb korosztály tagjairól, újra az iskolapadban érezhette magát, főleg amikor kérdésekre kellett válaszolni, majd a darab végén egy vitajátékot kezdeményezett a rendező, hogy aztán csoportokra osztva közös feladatot adjon a közönségnek. Ez az interaktív előadásforma még felnőttként is képes lenyűgözni és bevonzani az embert. Bár abban is biztosak lehetünk, hogy sokan nem mertek megszólalni még így sem, félve attól, hogy amit mondanak, annak nincs értelme, vagy egyszerűen rossz a válasz. De pont, hogy az jött le az előadásból, hogy nincs olyan, hogy rossz válasz, hiszen mindenki máshogyan lát egy-egy dolgot, ami így elindíthat egy beszélgetést, ami célja is ennek a produkciónak.

Jól emlékszem, hogy mennyit küzdöttem középiskolásként Katona szövegével, nehéz volt megemészteni és értelmezni. Viszont a JESZ produkciójában sokkal világosabb volt minden, egyrészt azért, mert Nádasdy Ádám prózai fordítását vették alapul, másrészt azért, mert modern háttérrel volt tálalva, mintha csak napjainkban játszódna. Egy középiskolás ezáltal sokkal könnyebben képes befogadni, és értelmezni a művet. A Bánk bán egy összetett mű, rengeteg témát felvet, amiről órákig lehetne beszélgetni, de a JESZ előadását látva úgy gondolom, hogy a diákok elsősorban a megcsalás témaköréhez tudnak majd igazán kapcsolódni. A produkció azonban lehetőséget nyújt arra, hogy mindezt tovább szőjjék, és végig gondolják azt, hogy egy ilyen tett, hogyan hát a társadalomban betöltött egyéb szerepeinkre. A Bánk Bán Beavatás egy remek ötlet és megvalósítás, ami segít, hogy az elsőre nehéznek bizonyuló klasszikusokat közelebb vigyék a középiskolai tanulókhoz.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!