A Méhes Károly író által koordinált Pécsi Íróprogram során Baranyát már 2007 óta látogatták írók a világ minden tájáról, például az Udmurt Köztársaságból is. Horváth István már ekkor bekapcsolódott a vendégek eligazításába, kísérésébe, többjük műveiben vissza is köszöntek ezek az élmények. Így adta magát a dolog, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség Magyar Írórezidencia programjához Vajszló is csatlakozzon.

– A településünkhöz a múltban is kötődtek jelentős írók, mint Kodolányi János, vagy a nemrég elhunyt Bencze János. Magam is megfordultam irodalmi körökben, ismeretségeket szereztem, vonz ez a világ. Írni sosem írtam, de olvasni nagyon szeretek. Bereményi Géza sem idegenként érkezett, ugyanis korábbról ismertük egymást. Egy hónapot töltött nálunk, amit megtiszteltetésnek vettünk

– mesélte Horváth István.

– Érdekel, mi játszódik le az írókban egy adott mű készülésekor. Az írók jelenléte segít kívülről látni a települést és a környezetünket, egyfajta tükröt tartanak. Naplót mindannyian vezetnek, illetve gyakran megjelenik a helyszín a műveikben, amely a munka során nyomot hagy rajtuk. Sok mindenre rá tudnak világítani a vendégek, friss, külső szemmel – magyarázta a közösségvezető.

Az írók jelenléte a helyi lakosságra is kedvezően hat.

– A vajszlóiak nagyon jól viszonyulnak a vendégekhez, rendre pozitívan nyugtázzák a jelenlétüket. Szívesen vettek részt író-olvasó találkozókon is, amelyeket szerveztünk. Az írók ebédet kapnak az iskolánk konyhájáról, ez is lehetőséget adott a helyiek megismerésére – mesélte a polgármester.

– Ahány író, annyiféle módon látják a dolgokat, a legtöbbjükkel sikerült jó kapcsolatot kialakítani, Vajszló mellett a környező településeken is körbevezettem őket. Patak Márta kétszer is járt nálunk. Tőle vásároltam is nagyobb mennyiségű könyvet, amelyekből határon túli magyar közösségeknek is ajándékoztam. Schmöltz Margit, aki naplójából elkészítette a Vajszlói füveskönyvet, később Orfűn mutatta be a könyvét. Ekkor épp Bálint Erika, Debrecenből érkezett írónő volt a vendégünk, így vele együtt el is mentünk a bemutatóra. Mindenki egyöntetűen azt nyilatkozta, jó volt itt dolgozni, sikerült eredményesen haladniuk az írással, s az elsőre talán ingerszegénynek vélt környezetről kiderült, nem is annyira ingerszegény, inspirálónak találták a települést – emlékezett vissza a tapasztalatokra Horváth István.