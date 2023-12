Szűz Mária és a gyermek áll a műsor középpontjában, az egyházi művek mellett komolyzenei művek is hallhatók. Bizet és Debussy gyermekvilágban játszódó művei, Mozart motetta, Mendelssohn (két ritkán hallható Mária himnuszát adják elő), Verdi (operából átemelt Ave Mária szopránszólóra) kompozíciója is felcsendül. A Pannon Filharmonikusokat Dinyés Dániel vezényli (zeneszerzőként is készül egy szerzeménnyel), a szólista pedig Kolonits Klára Kossuth-díjas szoprán énekesnő.