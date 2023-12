Mikulás napján, azaz december 6-án délelőtt 10 órakor a Madarak védelme a ház körül: téli madáretetés című programon vehetnek részt az érdeklődők az Ős-Dráva Látogatóközpontban, ahol a DDNP Igazgatóság felkészült munkatársai nyújtanak betekintést a madáretetők téli vendégeinek életébe. A résztvevők olyan információkhoz jutnak, mint például, hogy milyen táplálékkal szabad etetni a télen itt maradt madarakat, mindemellett az esemény részeként madáretetőt is építhetnek .

Szintén a madáretetés témakörénél maradva, december 9-én a kölkedi Fehér Gólya múzeumban, az Élet a madártetőn című előadás keretében a téli madáretetés szabályairól, lehetőségeiről tájékozódhatnak az érdeklődők, amelyet egy izgalmas madárgyűrűzési bemutató is követ, ahol közelebbről meg lehet majd ismerni az etetőre járó leggyakoribb madárfajokat.

December 16-án a DDNP megtarja az év utolsó gyalogtúráját, Dzsungeltúra a Dráva árterében címmel. A kirándulás során a Dráva árterében lévő ligeterdőkben sétálhatnak a résztvevők, valamint a túra során teljesen természetes úton létrejött erdőkkel is találkozhatnak, amelyeket össze tudnak majd hasonlítani a területen szintén megfigyelhető kezelt erdőkkel. A kirándulás részeként a drávai zátonyokon és az ártérben fekvő holtágak mellet az ott élő állatok – hód, vidra, aranysakál, madarak – életnyomait keresik és figyelik meg a túrázók.

Fontos megemlíteni azt is, hogy december első napján útjára indult a Télen is? - TERMÉSZETESEN! pecsétgyűjtő játék, amelynek keretében a hét, télen is nyitva tartó bemutatóhely közül minél többet fel kell keresni, valamint a túrákon is érdemes részt venni, amely helyeken 1-1 pecséttel jutalmazzák a játékban résztvevőt. Mindezzel nyerni is lehet, és a nyeremények a következők: 5 darab kétfős tiszteletjegy, ami érvényes az igazgatóság összes bemutatóhelyére és meghirdetett túrájára 2024. folyamán!

További információk az eseményekről és a pecsétgyűjtő játékokról a DDNP Igazgatóság honlapján olvashatók.