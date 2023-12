A karácsonyfa állítása a 19. században jelent meg elsősorban a bécsi udvarokban, de a magyar nép körében igazán csak a két világháborút követően terjedt el széles körben, a vidéki emberek otthonaiban viszonylag későn jelent meg. A falun élő családok körében sokáig nem is a fenyő, hanem a karácsonyi asztal állt az ünnep középpontjában, amelyet vízkeresztig, az ünnepkör végéig megterítve hagytak – tudtuk meg Burján Istvántól, a JPM Néprajzi Osztályának vezetőjétől.

A karácsonyi asztalra számos különböző étel került, legalább huszonegyféle. Burján István elmondta, az éjféli misén a papi áldás kiterjedt a családokra, az otthon megterített karácsonyi asztalra is, ezeket szentelményként, kiemelt tisztelettel illették.

– Az asztal január 6-áig szent és sérthetetlen volt, addig nem bontották le, a rajta elhelyezett ételekből folyamatosan fogyasztottak. Még az elhunyt családtagnak is jelképesen készítettek egy terítéket. Az étkezés során maradt morzsákat sem dobták el, ezeket az abroszok vagy az asztal alá söpörve, majd mikor vízkeresztkor lebontották a terítést, összegyűjtötték a morzsákat és a maradékokat. Később ezeket apróra összetörve gyógyításra is használták, ugyanis gyógyító erőt tulajdonítottak neki, továbbá az állatok élelmébe keverték, a gyümölcsfákat hintették meg vele, az asztalra került Luca-búzából pedig a tyúkoknak adtak, hogy jól tojjanak – számolt be a néprajzkutató a karácsonyi asztal egész évre kiterjedő jelentőségéről, a hozzá kapcsolódó hiedelmekről.